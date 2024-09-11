Обыски проходили в московской гостинице по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следствие провело обыски в трехзвездочной гостинице в Басманном районе Москвы по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как пишет агентство, в первые сутки после теракта провели не меньше 11 обысков для поиска материалов, имеющих отношение к уголовному делу. Обыски проходили как в квартирах, так и хостелах.

Согласно материалам дела, днем 23 марта 2024 года обыски прошли в гостинице, находящейся в шаговой доступности от станции метро "Бауманская" и в 15 минутах езды от центра столицы. Проживание за ночь там стоит до 11 тысяч рублей.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек. Позже суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

Кроме того, суд продлил срок ареста еще пятерым фигурантам дела. Как писали СМИ, они обеспечивали террористов оружием.