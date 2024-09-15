ТАСС: новые обвиняемые могут появиться в деле о теракте в "Крокусе"

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Новые обвиняемые могут появиться в деле о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Агентство приводит фрагмент из постановления суда об аресте одного из обвиняемых по делу – Мухаммада Шарипзоды (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Согласно документу, оставаясь на свободе, Шарипзода может скрыться от следователей и вступить в контакт с "другими неустановленными соучастниками преступления".

Сам обвиняемый при этом заявил, что частично признает свою вину и готов сотрудничать со следствием.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек. Позже суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

Кроме того, суд продлил срок ареста еще пятерым фигурантам дела. Как писали СМИ, они обеспечивали террористов оружием.