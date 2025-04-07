Водитель следовавшего в РФ микроавтобуса со взрывчаткой рассказал, что не знал о грузе

Фото: телеграм-канал "Таможенные органы Беларуси"

Водитель микроавтобуса, которого задержали на белорусском пропускном пункте "Брест" с крупной партией взрывчатки, направлявшейся в Россию, заявил, что ничего не знал о перевозимом грузе. Об этом сообщает телеканал "Беларусь-1".

"Мой товарищ из Эстонии <...> обратился ко мне. <...> Никаких вообще у меня там мыслей о том, что он может меня как-то подставить или еще что-то, даже не было", – заявил водитель.

Белорусские таможенники пресекли ввоз 580 килограммов пентаэритриттетранитрата на микроавтобусе Mercedes. По информации Государственного таможенного комитета, ввезенная через белорусско-польскую границу взрывчатка далее должна была отправлена в Россию.

Брестская таможня возбудила против мужчины уголовное дело, ему грозит срок до десяти лет тюрьмы.