Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия сообща могут противостоять вызовам времени

Фото: 123RF/yuliyakhvosch

Белоруссия и Россия только сообща могут успешно противостоять вызовам времени. Об этом говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран.

"2 апреля – знаковая для белорусов и россиян дата, ставшая символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, многочисленными родственными и семейными узами", – говорится в поздравлении.

Как отметил Лукашенко, Белоруссия и Россия вместе строят будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. Сотрудничество стран по многим направлениям открывает новые возможности.

"Успехи в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике стали важными ступенями на пути к достижению технологического суверенитета и импортонезависимости", – сказал белорусский лидер, добавив, что благополучие людей остается приоритетом интеграционного проекта.

По его словам, единое образовательное, информационное и культурное пространство позволяет гражданам обеих стран чувствовать себя частью общего Отечества.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия никогда не потеряет Белоруссию. Он указал, что обе страны смогли в нелучшие времена сохранить единство благодаря сотрудничеству на региональном уровне. По мнению Лукашенко, если тогда Россия не поддержала "белорусские стремления", то таких отношений, как сейчас, не было бы.