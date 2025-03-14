Лукашенко заявил, что Россия никогда не потеряет Белоруссию

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Россия никогда не потеряет Белоруссию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в рамках выступления в Совфеде РФ.

"Белоруссию Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве", – сказал Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, Москва и Минск в нелучшие времена смогли сохранить единство благодаря сотрудничеству на региональном уровне. Он подчеркнул, если бы тогда Россия не поддержала "белорусские устремления", таких отношений, как на сегодняшний день, не было бы.

"И трудно было бы говорить, где бы была наша Белоруссия", – сказал президент.

Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным 13 марта. Лидеры обсудили развитие сотрудничества между государствами и перспективные направления взаимодействия.

В результате диалога они подписали ряд документов, среди которых соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции, внесение изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года и протокол об обмене грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

При этом договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу.

В рамках переговоров Путин заявил, что российские граждане, которые проживают на постоянной основе в Белоруссии, и белорусы, проживающие в РФ, смогут принимать участие в выборах в обоих государствах в качестве избирателей и кандидатов.

