Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным новую ситуацию в урегулировании на Украине

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили конфликт на Украине в контексте новой ситуации в урегулировании, заявил белорусский лидер в ходе пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом.

"Владимиру Владимировичу еще сегодня (13 марта. – Прим. ред.), наверное, и завтра (14 марта. – Прим. ред.) предстоит плотно работать по этому вопросу. Мы также обсудим перспективы", – сказал президент Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, урегулирование украинского конфликта лидеры двух государств обсудят в ходе нового раунда переговоров. Политик призвал не рассчитывать на "что-то великое" и верить фактам, а не обещаниям.

Между тем в совместном заявлении президентов России и Белоруссии говорится, что Москва и Минск будут и дальше вместе противодействовать попыткам НАТО создать угрозы их безопасности. В том числе стороны готовы принимать политико-дипломатические, военные и военно-технические меры.

Отмечается, что к наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО стороны относят "сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав".

Кроме того, РФ и Белоруссия видят угрозу в планах по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности, а также наращивании противоракетных потенциалов, "формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США".

Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным 13 марта. Лидеры планировали обсудить развитие сотрудничества между государствами и перспективные направления взаимодействия.

В рамках переговоров, которые состоялись в Кремле, Путин заявил, что Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения – пример для многих других стран.

Лукашенко, в свою очередь, сказал, что отношения двух стран вышли на очень высокий уровень. По его словам, Россия и Белоруссия сохранили уникальное образование в виде Союзного государства, примера которого в истории не было.

По итогам встречи двух лидеров вступил в силу договор о взаимной безопасности России и Белоруссии. Этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности стран.