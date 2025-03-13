Путин заявил, что россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости."

Российские граждане, которые проживают на постоянной основе в Белоруссии, и белорусы, проживающие в РФ, смогут принимать участие в выборах в обоих государствах в качестве избирателей и кандидатов. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Он уточнил, что это стало возможно благодаря подписанному 13 марта 2025 года протоколу о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран. Как отметил российский президент, возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь расширяются с двух сторон.

Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Путиным 13 марта. Лидеры планировали обсудить развитие сотрудничества между государствами и перспективные направления взаимодействия.

В результате диалога они подписали ряд документов, среди которых соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции, внесение изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года и протокол об обмене грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

При этом договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу.

