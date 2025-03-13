Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не получила ракеты "Орешник" от России

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Белоруссия еще не получила баллистическую ракетную систему "Орешник" от России, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Еще нет "Орешника". Работаем", – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал, что в настоящее время в Белоруссии производятся пусковые установки для "Орешника" и страна ожидает ракеты от России.

"Когда я погрузился в эту проблему – [Владимир Владимирович (Путин. – Прим. ред.) меня погрузил, – оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси, – сказал белорусский лидер.

Он уточнил, что сейчас завершается работа над пусковыми установками, предназначенными для "Орешника".

"От старшего брата (президента РФ. – Прим. ред.) ракета нужна будет", – заявил Лукашенко.

В конце ноября 2024 года Лукашенко в шутку предложил Владимиру Путину разместить в республике ракетную систему. По его словам, демонстрация возможностей "Орешника" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.

Сразу же после он выразил серьезную готовность расположить на территории страны десяток российских ракет. При этом белорусский лидер отметил, что 10 – первоначальная цифра, которая впоследствии может измениться.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение о том, может ли Минск разместить на своей территории российскую гиперзвуковую ракетную систему "Орешник", принимается только президентами РФ и Белоруссии.

В конце января этого года Лукашенко заявлял, что Белоруссия получит следующую установку даже раньше, чем она будет поставлена в Россию. Предполагается, что боевой комплекс разместят на территории республики ближе к Смоленску. По мнению президента Белоруссии, всего одной ракеты будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность всей республики.