26 января, 15:40Политика
Лукашенко сообщил, что система "Орешник" появится в республике со дня на день
Фото: Министерство обороны РФ
Белоруссия получит баллистическую ракетную систему "Орешник" со дня на день, утверждает лидер республики Александр Лукашенко.
"Мы договорились с президентом РФ (Владимиром Путиным. – Прим. ред.), что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию", – передает ТАСС его слова.
Предполагается, что боевой комплекс будет размещен на белорусской территории ближе к Смоленску, уточнил Лукашенко.
В ноябре Россия ударила системой "Орешник" по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Это был ответ на атаки западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.
Путин отмечал, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил он.
Путин заявил, что Россия готова к технологической дуэли с использованием "Орешника"