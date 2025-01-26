Лукашенко сообщил, что система "Орешник" появится в республике со дня на день

Фото: Министерство обороны РФ

Белоруссия получит баллистическую ракетную систему "Орешник" со дня на день, утверждает лидер республики Александр Лукашенко.

"Мы договорились с президентом РФ (Владимиром Путиным. – Прим. ред.), что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию", – передает ТАСС его слова.

Предполагается, что боевой комплекс будет размещен на белорусской территории ближе к Смоленску, уточнил Лукашенко.

В ноябре Россия ударила системой "Орешник" по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Это был ответ на атаки западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Путин отмечал, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил он.

