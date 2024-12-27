Bild: ФРГ практически беззащитна против ракетной системы "Орешник"

Фото: министерство обороны РФ

Германия практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник", сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.

По информации издания, после применения "Орешника" по оборонному предприятию Южмаш в Днепропетровске 21 ноября министерство иностранных дел Германии поручило военным экспертам из бундесвера провести анализ готовности страны к теоретическому нападению с применением этой системы вооружения.

"Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением "Орешника". У бундесвера с его системами Patriot сейчас нет действенной защиты против данных баллистических ракет", – отмечают журналисты.

Системы Patriot не подходят для противодействия такого рода системам вооружения, говорится в документе, что связано со скоростью полета ракеты, ее маневренностью и наличием у нее разделяющихся головных частей.

Россия применила "Орешник" в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Владимир Путин отмечал, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил Путин.

Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве. Он заявил, что если западные эксперты сомневаются в "Орешнике", то пусть определят какой-нибудь объект для поражения в Киеве и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО.

