FT: в США ожидают нового удара "Орешником" по Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В США ожидают, что Россия может "в ближайшие дни" запустить баллистическую ракету "Орешник" по украинской территории. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на сотрудника американского Совета нацбезопасности.

Собеседник издания уточнил, что власти США рассматривают запуск ракеты со стороны России как инструмент устрашения властей Украины и партнерских стран.

Аналогичное заявление ранее сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она уточнила, что точной даты ракетного удара у нее нет, и добавила, что в американском военном ведомстве не считают, что применение "Орешника" стратегически повлияет на украинский конфликт.

Ранее Владимир Путин сообщал, что достаточное число ракет "Орешник" фактически отменяет необходимость применять ядерное оружие. Поэтому, по его мнению, нужно укреплять не ядерную доктрину, а новую гиперзвуковую ракету.

Президент России также выражал уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием.