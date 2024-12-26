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26 декабря, 17:33

Политика

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить у себя десяток "Орешников"

Фото: Министерство обороны РФ

Белоруссия готова разместить у себя десяток российских гиперзвуковых ракетных систем "Орешник". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что десять – первоначальная цифра, которая впоследствии может измениться.

"Если у россиян будет желание больше разместить – разместим и больше", – передает слова президента Белоруссии корреспондент Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение о том, может ли Минск разместить на своей территории российскую гиперзвуковую ракетную систему "Орешник", принимается только президентами РФ и Белоруссии.

Заявление было сделано на фоне слов Лукашенко, что он в шутку предложил Владимиру Путину разместить в республике ракетную систему "Орешник". По его словам, демонстрация возможностей "Орешника" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.

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