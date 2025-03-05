Песков назвал Минск лучшей локацией для переговоров по Украине

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Минск оценивается Россией как лучшее место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место", – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как отметил Песков, Белоруссия является главным союзником, поэтому Москва воспринимает Минск как лучшую локацию для обсуждения конфликта. Кроме того, представитель Кремля заявил о готовности Владимира Путина обсудить с белорусским президентом Александром Лукашенко сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов. Пока конкретных планов на этот счет нет, добавил он.

Ранее Лукашенко выразил готовность Минска организовать переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. За последним стоит большая часть украинского общества, поэтому сейчас его не стоит "наклонять", заявил Лукашенко.

Между тем Песков положительно оценил готовность украинского президента сесть за стол переговоров. Он отметил, что в этом вопросе есть нюанс, связанный с правовым запретом Зеленского на проведение переговоров с Россией.