Лукашенко заявил, что ждет Трампа с Путиным и Зеленским в Белоруссии для переговоров

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность Минска организовать переговоры президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на интервью белорусского лидера американскому блогеру Марио Науфалу пишет РИА Новости.

"Не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите – приезжайте. Рядом – 200 километров от белорусской границы до Киева", – высказался он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что считает главным остановку конфликта на Украине, а не разборки в том, кто в нем виноват. Лукашенко также заявил, что ни в коем случае не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине. Кроме того, он выразил надежду, что в этом году будут разрешены конфликты и на Украине, и на Ближнем Востоке и положительно отозвался о действиях Трампа по разрешению напряженности.

Ранее стало известно, что палата представителей Нацсобрания Белоруссии ратифицировала договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно документу, в целях предотвращения и отражения агрессии в отношении республики на ее территории могут создаваться военные или иные российские объекты. Также Россия сможет размещать в Белоруссии воинские формирования.