26 февраля, 12:37Политика
Палата представителей Белоруссии разрешила РФ создавать военные объекты в стране
Фото: 123RF/yuliyakhvosch
Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Законопроект принят на заседании сессии нижней палаты белорусского парламента, передает ТАСС.
Согласно договору, в целях предотвращения и отражения агрессии в отношении Белоруссии на ее территории могут создаваться военные и иные объекты России. Кроме того, РФ может размещать в республике воинские формирования.
Договор о безопасности в рамках Союзного государства был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.
Ранее президент Белоруссии Белоруссия Александр Лукашенко анонсировал получение Минском российской баллистической ракетной системы "Орешник". Предполагается, что боевой комплекс будет размещен на белорусской территории ближе к Смоленску, уточнил политик.
Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета