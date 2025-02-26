Палата представителей Белоруссии разрешила РФ создавать военные объекты в стране

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Законопроект принят на заседании сессии нижней палаты белорусского парламента, передает ТАСС.

Согласно договору, в целях предотвращения и отражения агрессии в отношении Белоруссии на ее территории могут создаваться военные и иные объекты России. Кроме того, РФ может размещать в республике воинские формирования.

Договор о безопасности в рамках Союзного государства был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.

Ранее президент Белоруссии Белоруссия Александр Лукашенко анонсировал получение Минском российской баллистической ракетной системы "Орешник". Предполагается, что боевой комплекс будет размещен на белорусской территории ближе к Смоленску, уточнил политик.