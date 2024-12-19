Путин назвал защиту Белоруссии важной компонентой обновленной ядерной доктрины РФ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, сообщил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Еще одна компонента, связанная с управлением ядерным оружием, четвертая важная вещь: мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России", – пояснил российский лидер.

Он уточнил, что обеспечение безопасности ведется по согласованию с белорусским руководством и с президентом республики Александром Лукашенко.

Отвечая на вопрос, правильно ли на Западе поняли сигнал об изменениях в ядерной доктрине, Путин сказал, что не знает. Он считает, что "это надо у них спросить".

Российский президент 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Отныне агрессия со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерного государства будет считаться их совместным нападением.

В Кремле данный указ Путина назвали сигналом Западу. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков напомнил, что глава государства потребовал внести изменения для адаптации ядерной доктрины к условиям противостояния, которое провоцируется западными странами.