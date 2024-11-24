Песков назвал обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу

Фото: kremlin.ru

Указ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины РФ можно расценивать как сигнал Западу. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста.

Песков напомнил, что глава государства потребовал внести изменения, чтобы адаптировать ядерную доктрину к условиям противостояния, которое провоцируется Западом. Теперь, по его словам, Путину приходится реагировать на ту эскалацию, которая вызвана уходящей администрацией США.

Пресс-секретарь президента РФ указал на то, что это приходится делать постоянно, так как Запад "каждый раз делает все более безрассудные шаги и идет вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта".

Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, ядерное оружие – крайняя мера для защиты суверенитета России, однако из-за новых военных угроз и рисков для страны потребовалось уточнить параметры.

Отныне агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на РФ. Также Россия может ответить ядерным оружием при критической угрозе своему суверенитету даже обычным оружием.

Затем президент в своем обращении к гражданам, которое состоялось вечером 21 ноября, сообщил о применении дальнобойного оружия против России. Так, 19 и 21 ноября Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

При этом Путин считает, что эти действия не повлияют на ход СВО. На эскалацию конфликта Россия будет отвечать решительно и зеркально.

