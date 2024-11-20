Пентагон заявил о необходимости диалога с РФ для предотвращения ядерной войны

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Власти США должны вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны. Об этом сообщил представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен.

"Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться", – приводит его слова РИА Новости.

Военнослужащий подчеркнул, что Вашингтону необходимо вести аналогичный диалог и с другими странами для предотвращения ядерной войны.

Владимир Путин ранее подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз. Так, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на Россию.

Госдеп США подтвердил решение Белого дома снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов ВСУ по российским территориям.

Вместе с тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не счел такое решение шагом к ядерной войне. Одновременно с этим он осудил решение российской стороны обновить ядерную доктрину.