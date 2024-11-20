Глава СВР заявил, что обновление ядерной доктрины исключает возможность победы над ВС РФ

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Западные страны осознают, что новая ядерная доктрина России во многом обесценивает их усилия по нанесению РФ "стратегического поражения", а также исключает возможность победы над российской армией на поле боя. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".

Директор СВР подчеркнул, что сейчас Запад пускает в ход "тяжелую артиллерию", чтобы убедить глобальную аудиторию в том, что он все еще контролируют ситуацию в мире. По его словам, западные спецслужбы "сделали все возможное" для того, чтобы реализовать поставленную задачу.

"Другое дело, что цепкого ума и хорошо подвешенного языка англосаксам сегодня явно недостаточно, чтобы "заговорить" реальность. Либеральный миропорядок теряет магическую привлекательность. И западным разведкам придется с этим свыкаться", – указал глава СВР.

Кроме того, Нарышкин заверил, что участие некоторых стран НАТО в обеспечении дальнобойных ударов Вооруженными силами Украины вглубь российской территории "не останутся безнаказанными".

Указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания, был подписан Владимиром Путиным 19 ноября. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз. Так, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на Россию.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что использование ВСУ западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ по новой ядерной доктрине.

Он также подчеркивал, что Россия рассматривает применение ядерного оружия только как крайнюю вынужденную меру. По его словам, Москва всегда придерживается ответственной позиции и принимает усилия для уменьшения ядерной угрозы.