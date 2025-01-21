Лукашенко заявил, что формирования у границ Белоруссии хотят забрать кусок земли

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У границ Белоруссии находятся незаконные вооруженные формирования с планами вторжения на территорию страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить", – приводит агентство БелТА слова белорусского лидера.

На фоне этого Лукашенко призвал соотечественников информировать силовые структуры о чем-то подозрительном. При этом он добавил, что жители страны "должны свою жизнь строить без войны".

"У нас страна должна быть безопасной. Поэтому вопрос обороны и безопасности – вопрос номер один", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер предложил Польше закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с республикой. По его словам, граждане Белоруссии не совершают поездки в Польшу, а также не возят туда ничего.