Лукашенко предложил Польше закрыть все КПП на границе с Белоруссией

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Белорусский президент Александр Лукашенко предложил Польше закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с республикой, сообщает агентство БелТА.

С его слов, граждане Белоруссии не совершают поездки в Польшу и не возят туда ничего.

"Они же санкции против нас ввели. Ввели – хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать", – отметил Лукашенко.

Между тем более 1 700 автомобилей стоят в очереди на въезд в Польшу, передает пограничный комитет Белоруссии в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Польше военнослужащий открыл стрельбу в селе Мельник в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Отмечается, что военный находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали прибывшие на место сотрудники военной жандармерии.