26 декабря, 20:55Политика
Путин рассказал, как бороться с попытками поджечь ситуацию у границ России
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин считает, что для борьбы с попытками поджечь ситуацию в странах, которые граничат с Россией, нужно быть сильными. Такое мнение он выразил во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена нарастающей провокационной активностью у границ России и Белоруссии. Она напомнила Западу, что военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону, используя все силы и средства.
Дипломат заверила, что реализация любых агрессивных шагов в отношении Минска чревата пагубными последствиями не только для Киева, но и его спонсоров.
Между тем белорусский президент Александр Лукашенко обратил внимание на возможное начало третьей мировой войны в случае нападения на страну. Такое заявление он сделал в связи с тем, что, по его словам, США намерены обострить ситуацию в республике.
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