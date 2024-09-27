Медведев заявил, что мелкие страны НАТО станут "мокрым местом" при конфликте с РФ

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"Мокрое место" останется от стран, которые рассуждают о предупреждающем ударе по РФ, в случае ответа с российской стороны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место", – заявил Медведев.

Политик также отметил, что к моменту, когда "пятая статья Вашингтонского договора" о взаимной помощи стран НАТО сработает, этого государства уже не будет. Так что страны должны отдавать отчет себе в том, что говорят, подчеркнул Медведев.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал тем, кто считает возможной военную победу над РФ, заглянуть в учебники истории. Он также подчеркивал, что западные страны игнорируют обоснованные интересы безопасности России и недооценивают возможность эскалации конфликта.