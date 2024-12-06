В Совбезе Белоруссии назвали размещение ТЯО шагом по сдерживанию Запада

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Размещенное в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) направлено не на угрозу соседним странам, а на сдерживание их агрессивных намерений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совбез республики.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена нарастающей провокационной активностью у границ России и Белоруссии. Она напомнила Западу, что военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону, используя все силы и средства.

Дипломат заверила, что реализация любых агрессивных шагов в отношении Минска чревата пагубными последствиями не только для Киева, но и его спонсоров.

Между тем белорусский президент Александр Лукашенко обратил внимание на возможное начало третьей мировой войны в случае нападения на страну. Такое заявление он сделал в связи с тем, что, по его словам, США намерены обострить ситуацию в республике.