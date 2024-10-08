CNN: США в 2022 году готовились к применению Россией ядерного оружия на Украине

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Власти США в 2022 году оценивали вероятность применения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине в 50%. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новую книгу ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда.

Тогда президент США Джо Байден поручил своему помощнику по национальной безопасности Джейку Салливану выйти на связь с РФ по всем каналам и уведомить Москву о возможном ответе Вашингтона, вспоминает Вудворд.

В книге также утверждается, что в октябре 2022 года прошел телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и занимавшего тогда пост министра обороны РФ Сергея Шойгу. Во время беседы Остин предупредил, что примененией Россией ТЯО приведет к пересмотру всех ограничений США по Украине, а также к изоляции РФ на мировой арене. Шойгу в ответ на это заявил, что "не приветствует угрозы".

Спустя два дня после этого разговора Остин и Шойгу вновь созвонились по инициативе Москвы, заявляет Вудворд в своей книге. Тогда, по словам автора, Шойгу указал на вероятность применения Киевом "грязной бомбы", на что Остин заявил, что США не верят российской стороне.

В конце сентября Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины РФ. Так, Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Помимо этого, российская сторона оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства.