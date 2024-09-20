Захарова предупредила НАТО о готовности России обороняться вместе с Белоруссией

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Россия обеспокоена нарастающей провокационной активностью НАТО у границ России и Белоруссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

Она напомнила западным странам, что военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону с использованием всех сил и средств. Кроме того, в Белоруссии, помимо совместной группировки войск, находится и российское тактическое ядерное оружие.

Дипломат обратила внимание, что Москва с должным вниманием воспринимает поступающую информацию об активизации украинских сил в приграничной зоне Белоруссии и знает о постоянных украинских провокациях с использованием беспилотников.

По ее словам, враждебные шаги Киева вынуждают Минск задействовать свои ВС для обеспечения безопасности территории республики и ее граждан. Также Захарова призвала учитывать, что на фоне очевидных неудач в зоне СВО Владимир Зеленский способен на "самые безрассудные, циничные шаги".

"Очевидно, что все свои действия Киев согласует с Вашингтоном. Там рассматривается все с точки зрения электоральных процессов и предвыборных раскладов. Поэтому в русле этой логики мы не исключаем возможности этих деструктивных сил привести ситуацию в этом регионе в движение и привести все к эскалации обстановки", – сказала дипломат.

Захарова заверила, что реализация любых агрессивных шагов в отношении Белоруссии чревата пагубными последствиями не только для неонацистской Украины, но и для ее спонсоров.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко указал на возможное начало третьей мировой войны в случае нападения на республику. Соответствующий комментарий президент Белоруссии сделал в связи с тем, что, по его словам, США намерены обострить ситуацию в республике.

Как он утверждает, американцы указали Украине на необходимость нанесения ударов по белорусской инфраструктуре на южной границе, если им это удастся.

Лукашенко не раз указывал, что в случае проявления агрессии в отношении Белоруссии Россия по договору введет в страну военные подразделения.

Кроме того, по словам белорусского лидера, его республика не хочет войны против НАТО, но в случае нарушения государственной границы Минск ответит мгновенно. Причем, как он утверждает, "ответ" уже подготовлен в виде приказа и лежит в сейфах.

