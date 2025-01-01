Polsat: военный в Польше устроил стрельбу недалеко от границы с Белоруссией

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В Польше военнослужащий открыл стрельбу в селе Мельник в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Об этом сообщил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа, передает Polsat.

"Эту информацию нам сообщили по телефону экстренных служб около 15:30 (17:30 по московскому времени. – Прим. ред.). Из сообщения следовало, что мужчина вел стрельбу в общественном месте", – сказал полицейский.

Отмечается, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали прибывшие на место сотрудники военной жандармерии.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии было организовано расследование о возможном применении польскими силовиками оружия по людям. До этого в Сети появились соответствующие видеоматериалы. Отмечалось, что автоматическое оружие было применено непосредственно через польское инженерное заграждение.