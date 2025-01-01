ФБР обнаружило самый большой тайник с самодельными бомбами за историю ведомства

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Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило самый большой в истории ведомства тайник с готовыми взрывными устройствами во время ареста жителя штата Вирджиния. Об этом сообщает CBS News.

Американца Брэда Спаффорда задержали за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Тайник с самодельными бомбами оперативники нашли во время обыска на ферме задержанного площадью 20 акров в округе Айл-оф-Уайт.

В нем находилось более 150 взрывных устройств. Предварительно, это является самым крупным изъятием готовых взрывных устройств за всю историю ФБР.

В ноябре мужчина, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, был арестован в Великобритании.

В период президентских выборов в США в начале ноября ФБР задержало мужчину, угрожавшего устроить массовую стрельбу в случае победы республиканца Дональда Трампа.