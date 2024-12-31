NYP: обвиняемые в терактах 11 сентября 2001 года могут избежать смертной казни

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Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США могут избежать смертной казни в связи с новым решением суда, передает газета New York Post.

По информации издания, военный апелляционный суд аннулировал указ министра обороны США Ллойда Остина, который в августе отменил досудебную сделку между обвинением и тремя террористами – Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави (внесены в перечень террористов и экстремистов) – о признании вины в обмен на замену смертной казни на пожизненное заключение.

Однако у Остина будет возможность оспорить это решение суда.

1 августа СМИ сообщали, что трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Соглашение было достигнуто по делу предполагаемого главного организатора терактов Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников.

По данным журналистов, обвиняемые согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 976 человек, в обмен на отмену смертной казни и замену ее на пожизненное заключение.

Позже Остин отменил досудебное соглашение с ними. Также он снял с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, которая курировала рассмотрение дела, полномочия.

Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, – четыре атаки, совершенные в США в один день членами "Аль-Каиды" (террористическая группировка запрещена в России).

