Глава Пентагона отменил соглашение с организаторами терактов 11 сентября 2001 года

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Министр обороны США Ллойд Остин отменил досудебное соглашение с тремя обвиняемыми по делу об организации терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление министра.

"Ввиду важности решения о заключении досудебного соглашения с обвиняемыми по вышеуказанному делу ответственность за это решение должна лежать на мне", – отметил он.

Также глава ведомства снял с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, которая курировала рассмотрение дела, полномочия.

Ранее СМИ сообщали, что трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Соглашение было достигнуто по делу предполагаемого главного организатора терактов Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников.

По данным журналистов, трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 976 человек, в обмен на отмену смертной казни и замену ее на пожизненное заключение.

Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, – четыре атаки, совершенные в США в один день членами "Аль-Каиды" (террористическая группировка запрещена в России).

