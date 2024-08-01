NYT: трое организаторов терактов 11 сентября 2001 года смогут избежать смертной казни

Фото: ТАСС/DPA/PHOTO/Hubert Boesl

Трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что соглашение было достигнуто по делу предполагаемого главного организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников.

Их держат в тюрьме Гуантанамо на Кубе. По данным газеты, трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 976 человек, в обмен на отмену смертной казни и замену ее на пожизненное заключение.

В прошлом году секретная служба США опубликовала новые кадры с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фотографии появились 10 сентября на странице ведомства в Twitter.

Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, – четыре атаки, совершенные в США в один день членами "Аль-Каиды" (террористическая группировка запрещена в России).

Два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый лайнер разбился возле города Питтсбург. В результате атаки погибли 2 749 человек.