Видео с главой "Аль-Каиды" появилось в сети в годовщину терактов 11 сентября

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Фото: AP Photo/Marty Lederhandler, File
В 20-летнюю годовщину терактов в интернете распространилось видео с обращением лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на западные СМИ.
На видео глава движения заявляет, что Иерусалим никогда не будет еврейским, а также, что он высоко ценит атаки в Сирии в январе 2021 года.
Аз-Завахири также упомянул о выводе иностранных войск Афганистана, но не сообщал о его захвате движением "Талибан" (запрещено в РФ).
В конце 2020 года появилась информация о смерти аз-Завахири, но до сих пор она не подтверждена. Отмечается, что его заявления не обязательно указывают на то, что видео было снято давно, поскольку еще в феврале 2020 года было подписано соглашение о выходе США из Афганистана.
Ранее сообщалось, что секретная служба США опубликовала новые кадры с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фотографии появились 10 сентября на странице службы в Twitter.
В Секретной службе заявили, что в течение нескольких дней в их аккаунте будут публиковаться снимки с места теракта, предоставленные сотрудниками службы, работавшими в непосредственной близости к месту террористической атаки у Всемирного торгового центра.
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