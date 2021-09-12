Байден возложил венок у здания Пентагона в память о жертвах терактов 11 сентября

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Фото: POOL/EPA/TASS/Chip Somodevilla
Президент США Джо Байден поучаствовал в церемонии возложения венка у здания Пентагона в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Об этом пишет ТАСС.
Глава США прибыл на место проведения церемонии с первой леди Джилл Байден. Американский лидер воздержался от произнесения речи.
Уточняется, что в мероприятии также приняли участие вице-президент США Камала Харрис с супругом Дугласом Эмхоффом, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
До этого утром в субботу, 11 сентября, у здания Пентагона уже проходила траурная церемония. Байден в этот момент находился в Нью-Йорке.
Двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, 19 террористов "Аль-Каиды" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но разбился недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.
Ранее секретная служба США опубликовала новые кадры с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фотографии появились 10 сентября на странице ведомства в Twitter.
В США объявили дни памяти в связи с 20-летием терактов 11 сентября
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