Байден подписал указ о рассекречивании отдельных материалов, связанных с терактами

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Джо Байден подписал указ о рассекречивании отдельных материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Из указа следует, что в преддверии 20-й годовщины трагедии американцы заслуживают иметь более полную картину произошедшего.

"Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", – сообщается в документе.

Раскрыть материалы расследования было одним из предвыборных обещаний Джо Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв теракта.

"Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", – заявил американский лидер.

В прошлом году сообщалось, что в США узнали о попытке повторить теракт 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке кенийцу из запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" предъявили обвинение в планировании нападения на здание в США.