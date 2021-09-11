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Жители Нью-Йорка рассказали, как город чтит память жертв терактов 11 сентября

"Прошибает очень сильно": как Нью-Йорк чтит память жертв терактов 11 сентября
общество за рубежом

Ровно 20 лет назад 11 сентября мир потрясла новость о терактах в США. Террористы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. От ударов обе обрушились. По официальным данным, жертвами атаки в городе стали порядка 2 753 человек. Жители Нью-Йорка рассказали Москве 24, как американцы переживают этот день сегодня.

"Выжил только я"

Фото: AP Photo/Marty Lederhandler

Боевики-смертники "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Три лайнера достигли целей, а последний упал в поле рядом с городом Шанксвилл в штате Пенсильвания.

В 08:46 по местному времени самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, который летел из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Северную башню ВТЦ в Нью-Йорке. Удар пришелся между 93 и 99 этажами. На борту находился 81 пассажир, включая смертников, и 11 членов экипажа.

Чуть позже, в 09:03, самолет Boeing 767 авиакомпании United Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, влетел в Южную башню ВТЦ. В этот раз удар был нанесен между 77 и 85 этажами. На борту находились 56 пассажиров, из которых пять – террористы и девять членов экипажа.

Сотрудница компании Euro Brokers Джэнис Брукс в тот момент находилась в Южной башне. По ее словам, люди не знали, что делать, при этом все общались и даже подшучивали. Когда они спустились до 72-го этажа, служба безопасности здания заверила, что все в порядке. Им порекомендовали вернуться в офисы.

Я сделала буквально пять шагов, когда услышала глухой стук. Как позже выяснилось, башню протаранил второй самолет. Здание стало трястись. Я пошатнулась и прижалась к стене, а сзади обрушился потолок. Пепел и дым наполнили воздух. Я слышала крик женщины, от которого кровь застыла в жилах.
Джэнис Брукс
сотрудница компании Euro Brokers

В 09:37 третий самолет, Boeing 757 авиакомпании American Airlines, врезался в здание Пентагона. Он следовал из Вашингтона в Лос-Анджелес. В роковой день на борту лайнера находились 58 пассажиров, в том числе пять смертников, и шесть членов экипажа.

Джон Ейтс, менеджер по безопасности в Пентагоне, стал свидетелем происходящего. По его словам, он тогда не знал, что случилось в Нью-Йорке. О трагедии ему рассказала коллега, позвав Ейтса к телевизору.

И в тот момент, когда я решил отойти, самолет врезался в стену здания. Меня подбросило в воздухе, и когда я приземлился, то не понял, где нахожусь. Это испугало меня, потому что я знал, что и где расположено в нашем офисе, лучше, чем дома. Комната была просто черной, и все, до чего я дотрагивался, обжигало мне руки... В момент взрыва рядом со мной стояли пять человек. Выжил только я.
Джон Ейтс
менеджер по безопасности в Пентагоне

По его словам, с рук облезала кожа. "Помню, как сидел на траве, а врач срезал с меня одежду. Врач сказал: "Этого – в первую очередь". Я многого уже не помню, но я помню, как жена разбудила меня и я подумал, что еще 11 сентября. Но было уже 13-е", – поделился он.

Фото: AP Photo/Bernadette Tuazon

Четвертый самолет, Boeing 757 авиакомпании United Airlines, захваченный боевиками, в 10:03 упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шанксвилл. Он летел из Нью-Йорка в Сан-Франциско. На борту самолета были 37 пассажиров, четверо из которых террористы, и семь членов экипажа.

У самолетов, врезавшихся в здания ВТЦ, были полные топливные баки. Горючее разлилось, в результате чего в башнях-близнецах возник пожар. Южная башня рухнула в 09:59, а Северная – в 10:28. Их обломки разрушили и повредили другие здания, находящиеся рядом с комплексом, включая 47-этажное сооружение ВТЦ-7. В 17:20 рухнуло и оно.

Жертвами террористической атаки в общей сложности стали почти 3 тысяч человек, из которых 2 753 погибли в Нью-Йорке, 184 – в Пентагоне. Еще 40 человек разбились в Пенсильвании. Ущерб от терактов 11 сентября обошелся США, по самой низкой оценке, в 500 миллиардов долларов.

С 2002 года 11 сентября в США отмечают как День патриота. Вместе с тем с 2009 года эта дата именуется также как общенациональный День служения и памяти. На месте разрушенных башен в Нью-Йорке в 2011 году открыли Национальный мемориал и музей, посвященный трагедии.

Чувства не притупились

Фото: AP Photo

С годами жители Нью-Йорка никак не изменили своего отношения к тем событиям. Боль даже усилилась от осознания того, сколько людей сейчас могли быть живы. У Мемориала 9/11, который возвели на месте крушения башен, всегда есть люди. Они приходят, чтобы почтить память жертв тех событий.

Гид по Нью-Йорку Ярослав Бондаренко рассказал Москве 24, что постоянно приводит туристов к Мемориалу 9/11. Для них это становится настоящим испытанием.

"Эмоции у людей вполне ожидаемые – печаль, грусть, слезы. Прошибает всех обычно очень сильно. Меня самого прошибает, хотя я там бываю каждый день и изучал те события в подробностях", – говорит он.

Фото: AP Photo/Justin Lane

Мемориал представляет собой парапет, на который нанесены имена погибших. Там можно найти и наших соотечественников. За парапетом есть водопад. Он символизирует слезы по погибшим в тот день.

"К мемориалу на месте башен постоянно носят цветы. А парковая служба ставит белую розу рядом с именем каждого погибшего в его день рождения. И так будет всегда", – говорит другой житель Нью-Йорка Андрей Конопленко.

Свечи к мемориалу не приносят. Не потому, что не хотят, а потому, что парапет с именами под наклоном, там они просто не удержатся. Кроме того, здесь почти всегда ветрено: свечи задувает.

Фото: AP Photo/Mike Segar

"Все точно так же, как и тогда, переживают эту трагедию. Конечно, очень много моментов, которые люди постоянно обсуждают. Почему это произошло, как этого можно было избежать. На самом деле все переживают. Это трагедия, ужасный теракт", – сказала Москве 24 еще одна жительница Нью-Йорка Маргарита Бодрова.

Местные говорят, что практически никто в США давно не верит во всевозможные "теории заговора" вокруг 11 сентября. Люди признают, что, судя по всему, кто-то в свое время недоработал, недоглядел. Поэтому те теракты стали реальностью. И теперь американцы пытаются принять произошедшее и стараются жить дальше.

Хранят память

Мемориал в Джерси-Сити, тоже погибшие выбиты на двух железных стенах, которые, если смотреть с торца, напоминают башни близнецы. И если стоять рядом с ними и смотреть на Манхэттен, то они будут казаться башнями-близнецами. Фото: AP Photo/Mel Evans

Каждый год на территории Мемориала 9/11 проходит главное памятное мероприятие, на котором зачитываются имена погибших. Транслируют событие практически все большие телеканалы страны.

"На памятное мероприятие допускаются только родственники погибших 11 сентября 2001 года и 26 февраля 1993 года, когда была совершена первая попытка взорвать ВТЦ. А также полицейские, пожарные, представители городских властей и властей штата. Во время него зачитывают вслух имена и фамилии каждой из жертв. Их произносят родственники или близкие друзья погибших. Зачитываются абсолютно все имена", – говорит Ярослав.

Покореженные от удара самолета и обвала здания железные балки. Фото: depositphotos/jovannig

Мероприятие прерывается на минуту молчания 6 раз в строго определенное время. Оно связано с ключевыми событиями того дня. Например, в 08:46, когда в одну из башен врезался первый самолет. Затем в 09:03, когда лайнер влетел во вторую башню. Пока идет трансляция, на экране появляются фотографии погибших. Но всех показать за время почти пятичасового эфира просто не успевают.

Каждый год 11 сентября активно обсуждают по телевидению. На разных платформах выходят документальные фильмы о тех событиях. Все помнят о том, какая ужасная трагедия произошла в Нью-Йорке. Это очень страшно.
Маргарита Бодрова
жительница Нью-Йорка

В большинстве СМИ в этот день политическая полемика уходит на последний план. Только судьбы людей, которые так или иначе причастны к трагичным событиям. Рассказывают о погибших, их родственниках, кто где находился в те роковые минуты.

Инсталляция из двух мощных лучей света, похожих на разрушенные башни-близнецы. Фото: AP Photo/Hiro Komae

В знаковых местах города проводятся памятные концерты и мероприятия. События проходят и вокруг двух других мемориалов, установленных в память об 11 сентября – в Статен-Айленде и в Джерси-Сити. Вечером небо рассекают два прожектора, которые изображают башни-близнецы. Говорят, увидеть их можно в радиусе около 100 километров.

Еще одно важное памятное мероприятие проводят не 11 сентября, рассказал Ярослав. Его приурочили к последнему воскресенью месяца: пятимильный забег, который посвящен погибшим в тот день 343 пожарным. В нем может принять участие любой желающий. Причем бежать даже необязательно, достаточно просто идти. Количество людей, которые участвуют в этом событии, с каждым годом только растет.

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