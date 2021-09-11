Жители Нью-Йорка рассказали, как город чтит память жертв терактов 11 сентября

Ровно 20 лет назад 11 сентября мир потрясла новость о терактах в США. Террористы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. От ударов обе обрушились. По официальным данным, жертвами атаки в городе стали порядка 2 753 человек. Жители Нью-Йорка рассказали Москве 24, как американцы переживают этот день сегодня.



"Выжил только я"

Фото: AP Photo/Marty Lederhandler

Боевики-смертники "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Три лайнера достигли целей, а последний упал в поле рядом с городом Шанксвилл в штате Пенсильвания.

В 08:46 по местному времени самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, который летел из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Северную башню ВТЦ в Нью-Йорке. Удар пришелся между 93 и 99 этажами. На борту находился 81 пассажир, включая смертников, и 11 членов экипажа.

Чуть позже, в 09:03, самолет Boeing 767 авиакомпании United Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, влетел в Южную башню ВТЦ. В этот раз удар был нанесен между 77 и 85 этажами. На борту находились 56 пассажиров, из которых пять – террористы и девять членов экипажа.

Сотрудница компании Euro Brokers Джэнис Брукс в тот момент находилась в Южной башне. По ее словам, люди не знали, что делать, при этом все общались и даже подшучивали. Когда они спустились до 72-го этажа, служба безопасности здания заверила, что все в порядке. Им порекомендовали вернуться в офисы.





Джэнис Брукс сотрудница компании Euro Brokers Я сделала буквально пять шагов, когда услышала глухой стук. Как позже выяснилось, башню протаранил второй самолет. Здание стало трястись. Я пошатнулась и прижалась к стене, а сзади обрушился потолок. Пепел и дым наполнили воздух. Я слышала крик женщины, от которого кровь застыла в жилах.

В 09:37 третий самолет, Boeing 757 авиакомпании American Airlines, врезался в здание Пентагона. Он следовал из Вашингтона в Лос-Анджелес. В роковой день на борту лайнера находились 58 пассажиров, в том числе пять смертников, и шесть членов экипажа.

Джон Ейтс, менеджер по безопасности в Пентагоне, стал свидетелем происходящего. По его словам, он тогда не знал, что случилось в Нью-Йорке. О трагедии ему рассказала коллега, позвав Ейтса к телевизору.





Джон Ейтс менеджер по безопасности в Пентагоне И в тот момент, когда я решил отойти, самолет врезался в стену здания. Меня подбросило в воздухе, и когда я приземлился, то не понял, где нахожусь. Это испугало меня, потому что я знал, что и где расположено в нашем офисе, лучше, чем дома. Комната была просто черной, и все, до чего я дотрагивался, обжигало мне руки... В момент взрыва рядом со мной стояли пять человек. Выжил только я.

По его словам, с рук облезала кожа. "Помню, как сидел на траве, а врач срезал с меня одежду. Врач сказал: "Этого – в первую очередь". Я многого уже не помню, но я помню, как жена разбудила меня и я подумал, что еще 11 сентября. Но было уже 13-е", – поделился он.



Фото: AP Photo/Bernadette Tuazon

Четвертый самолет, Boeing 757 авиакомпании United Airlines, захваченный боевиками, в 10:03 упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шанксвилл. Он летел из Нью-Йорка в Сан-Франциско. На борту самолета были 37 пассажиров, четверо из которых террористы, и семь членов экипажа.

У самолетов, врезавшихся в здания ВТЦ, были полные топливные баки. Горючее разлилось, в результате чего в башнях-близнецах возник пожар. Южная башня рухнула в 09:59, а Северная – в 10:28. Их обломки разрушили и повредили другие здания, находящиеся рядом с комплексом, включая 47-этажное сооружение ВТЦ-7. В 17:20 рухнуло и оно.

Жертвами террористической атаки в общей сложности стали почти 3 тысяч человек, из которых 2 753 погибли в Нью-Йорке, 184 – в Пентагоне. Еще 40 человек разбились в Пенсильвании. Ущерб от терактов 11 сентября обошелся США, по самой низкой оценке, в 500 миллиардов долларов.

С 2002 года 11 сентября в США отмечают как День патриота. Вместе с тем с 2009 года эта дата именуется также как общенациональный День служения и памяти. На месте разрушенных башен в Нью-Йорке в 2011 году открыли Национальный мемориал и музей, посвященный трагедии.



Чувства не притупились

Фото: AP Photo

С годами жители Нью-Йорка никак не изменили своего отношения к тем событиям. Боль даже усилилась от осознания того, сколько людей сейчас могли быть живы. У Мемориала 9/11, который возвели на месте крушения башен, всегда есть люди. Они приходят, чтобы почтить память жертв тех событий.

Гид по Нью-Йорку Ярослав Бондаренко рассказал Москве 24, что постоянно приводит туристов к Мемориалу 9/11. Для них это становится настоящим испытанием.

"Эмоции у людей вполне ожидаемые – печаль, грусть, слезы. Прошибает всех обычно очень сильно. Меня самого прошибает, хотя я там бываю каждый день и изучал те события в подробностях", – говорит он.



Фото: AP Photo/Justin Lane

Мемориал представляет собой парапет, на который нанесены имена погибших. Там можно найти и наших соотечественников. За парапетом есть водопад. Он символизирует слезы по погибшим в тот день.

"К мемориалу на месте башен постоянно носят цветы. А парковая служба ставит белую розу рядом с именем каждого погибшего в его день рождения. И так будет всегда", – говорит другой житель Нью-Йорка Андрей Конопленко.

Свечи к мемориалу не приносят. Не потому, что не хотят, а потому, что парапет с именами под наклоном, там они просто не удержатся. Кроме того, здесь почти всегда ветрено: свечи задувает.



Фото: AP Photo/Mike Segar

"Все точно так же, как и тогда, переживают эту трагедию. Конечно, очень много моментов, которые люди постоянно обсуждают. Почему это произошло, как этого можно было избежать. На самом деле все переживают. Это трагедия, ужасный теракт", – сказала Москве 24 еще одна жительница Нью-Йорка Маргарита Бодрова.

Местные говорят, что практически никто в США давно не верит во всевозможные "теории заговора" вокруг 11 сентября. Люди признают, что, судя по всему, кто-то в свое время недоработал, недоглядел. Поэтому те теракты стали реальностью. И теперь американцы пытаются принять произошедшее и стараются жить дальше.



Хранят память

Мемориал в Джерси-Сити, тоже погибшие выбиты на двух железных стенах, которые, если смотреть с торца, напоминают башни близнецы. И если стоять рядом с ними и смотреть на Манхэттен, то они будут казаться башнями-близнецами. Фото: AP Photo/Mel Evans

Каждый год на территории Мемориала 9/11 проходит главное памятное мероприятие, на котором зачитываются имена погибших. Транслируют событие практически все большие телеканалы страны.

"На памятное мероприятие допускаются только родственники погибших 11 сентября 2001 года и 26 февраля 1993 года, когда была совершена первая попытка взорвать ВТЦ. А также полицейские, пожарные, представители городских властей и властей штата. Во время него зачитывают вслух имена и фамилии каждой из жертв. Их произносят родственники или близкие друзья погибших. Зачитываются абсолютно все имена", – говорит Ярослав.



Покореженные от удара самолета и обвала здания железные балки. Фото: depositphotos/jovannig

Мероприятие прерывается на минуту молчания 6 раз в строго определенное время. Оно связано с ключевыми событиями того дня. Например, в 08:46, когда в одну из башен врезался первый самолет. Затем в 09:03, когда лайнер влетел во вторую башню. Пока идет трансляция, на экране появляются фотографии погибших. Но всех показать за время почти пятичасового эфира просто не успевают.





Маргарита Бодрова жительница Нью-Йорка Каждый год 11 сентября активно обсуждают по телевидению. На разных платформах выходят документальные фильмы о тех событиях. Все помнят о том, какая ужасная трагедия произошла в Нью-Йорке. Это очень страшно.

В большинстве СМИ в этот день политическая полемика уходит на последний план. Только судьбы людей, которые так или иначе причастны к трагичным событиям. Рассказывают о погибших, их родственниках, кто где находился в те роковые минуты.



Инсталляция из двух мощных лучей света, похожих на разрушенные башни-близнецы. Фото: AP Photo/Hiro Komae

В знаковых местах города проводятся памятные концерты и мероприятия. События проходят и вокруг двух других мемориалов, установленных в память об 11 сентября – в Статен-Айленде и в Джерси-Сити. Вечером небо рассекают два прожектора, которые изображают башни-близнецы. Говорят, увидеть их можно в радиусе около 100 километров.

Еще одно важное памятное мероприятие проводят не 11 сентября, рассказал Ярослав. Его приурочили к последнему воскресенью месяца: пятимильный забег, который посвящен погибшим в тот день 343 пожарным. В нем может принять участие любой желающий. Причем бежать даже необязательно, достаточно просто идти. Количество людей, которые участвуют в этом событии, с каждым годом только растет.



