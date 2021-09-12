ФБР обнародовало первый документ по терактам 11 сентября, рассекреченный по указу Байдена

Фото: DPA/TASS/Hubert Boesl
Федеральное бюро расследований США опубликовало первый документ по терактам 11 сентября 2001, рассекреченный по указу президента США Джо Байдена. Он был размещен на сайте ведомства.
"Материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, касающегося обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года", – говорится в пояснительной записке к документу.
3 сентября этого года Байден подписал указ о рассекречивании отдельных материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года. Как сообщалось, по мнению президента США, в преддверии 20-й годовщины трагедии американцы заслуживают иметь более полную картину произошедшего.
Раскрыть материалы расследования было одним из предвыборных обещаний Джо Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв теракта.
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