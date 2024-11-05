ABC: ФБР задержало мужчину, угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа

05 ноября, 22:04Происшествия
Фото: depositphotos/jo_poker
ФБР задержало мужчину, угрожавшего устроить массовую стрельбу в случае победы на выборах президента США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает телекомпания ABC.
По ее данным, Айзек Сиссел публиковал в интернете сообщения с угрозами массового расстрела консервативных христиан. После задержания он назвал Трампа "угрозой, которую следовало бы устранить". Кроме того, по его словам, "все было бы лучше, если бы Трамп был мертв".
В октябре сотрудники полиции в американском штате Калифорния задержали вооруженного мужчину неподалеку от места проведения митинга экс-президента США Дональда Трампа.
Правоохранители, направлявшиеся на митинг в долине Коачелла, заметили 49-летнего жителя Лас-Вегаса Вема Миллера за рулем авто на контрольно-пропускном пункте. Полицейские обнаружили у мужчины заряженный дробовик.
Выборы президента в Штатах начались 5 ноября 2024 года. Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев Трампом.
Трамп и Харрис получили одинаковое количество голосов в городе Диксвилл-Нотч