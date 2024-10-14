Полиция Калифорнии задержала вооруженного мужчину около места выступления Трампа

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Сотрудники полиции в американском штате Калифорния задержали вооруженного мужчину неподалеку от места проведения митинга экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент шерифа округа Риверсайд.

Инцидент произошел 12 октября. Правоохранители, направлявшиеся на митинг Трампа в долине Коачелла, заметили 49-летнего жителя Лас-Вегаса Вема Миллера за рулем авто на контрольно-пропускном пункте. Полицейские обнаружили у мужчины заряженный дробовик.

Его задержали и предъявили обвинения в незаконном владении оружием. Отмечается, что случившееся не повлияло на безопасность Трампа и других участников митинга.

Шериф Риверсайда Чад Бьянко заявил, что таким образом была предотвращена третья попытка покушения на бывшего президента США.

Ранее штаб Трампа запросил военную авиацию и технику, а также ограничения полетов над его домами и митингами из-за якобы угрозы от Ирана.

Действующий президент США Джо Байден согласился на данную просьбу, поручив Пентагону предоставить Трампу все, о чем тот просит.

По данным СМИ, Байден также поручил направить в Тегеран сообщения о том, что Вашингтон будет воспринимать любые попытки покушения на жизнь Дональда Трампа со стороны Ирана как акт войны.