Трамп считает, что третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что из-за политики демократов в Белом доме третья мировая война может начаться в ближайшие четыре месяца. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Калифорнии, пишет ТАСС.

Он также в очередной раз пообещал, что в случае переизбрания сможет урегулировать конфликт на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его соперница от демократов на предстоящих выборах, вице-президент Камала Харрис не сможет предотвратить начало третьей мировой войны. По его словам, она даже не может ответить на самые простые вопросы.

Республиканец обходит Харрис на 2 процентных пункта, согласно опросам местных социологических компаний. Так, кандидатуру Трампа на выборах поддержали бы 48% американцев, а Харрис – 46%.