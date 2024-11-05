Захарова заявила, что РФ отвергает утверждения спецслужб США о вмешательстве в выборы

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Россия отвергает утверждения американских спецслужб о якобы вмешательстве в выборы и распространении лжи о них, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам дипломата, весь мир замер не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в Штатах.

"Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы уже опять обвинили Россию и другие страны в том, что они распространяют ложь об американских выборах и внутри американского общества якобы тоже распространяют ложь", – подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что американские аналитики не берутся прогнозировать итоги президентских выборов США, объясняя это высокой степенью неопределенности. Результаты опросов избирателей в колеблющихся штатах показывают, что победа обоих кандидатов примерно одинаково вероятна.

Выборы президента в Соединенных Штатах начались 5 ноября 2024 года. Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.