Дональд Трамп пообещал избирателям безоговорочную победу на выборах

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На последнем митинге в штате Мичиган в рамках предвыборной кампании кандидат на должность главы США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его победа будет безоговорочной, передает газета The Wall Street Journal.

Так, по словам экс-президента, его победа будет настолько убедительной, что ее нельзя будет сфальсифицировать.

"Мы снова сделаем Америку могущественной. Мы снова сделаем Америку богатой. Мы снова сделаем Америку здоровой", – добавил он на выступлении перед избирателями.

Между тем Трамп не стал исключать, что может не одержать победу на выборах. При этом, с его слов, он обладает существенным преимуществом перед своей конкуренткой – нынешним вице-президентом страны и кандидатом от партии демократов Камалой Харрис.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Свои позиции кандидаты выразили на теледебатах в сентябре. В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

При этом, по итогам опроса, проводившегося с 31 октября по 2 ноября, Трамп уступает Харрис 4% голосов. Из 1 297 респондентов Трампа поддержали 47% опрошенных, а Харрис – 51%.