PBS News: Трамп уступил 4% Харрис в финальном опросе накануне выборов

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Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп уступает 4% кандидату от партии демократов Камале Харрис, следует из опроса, который телеканал PBS News проводил с 31 октября по 2 ноября.

Так, по данным опроса, из 1 297 респондентов Трампа поддерживают 47% опрошенных, а Харрис – 51%.

Кроме того, согласно исследованию компании Research Co., Харрис опережает Трампа в ключевом штате Пенсильвания, который считается колеблющимся. Разница составляет 1% (49% за Харрис и 48% за Трампа)

Уже сейчас более 82 миллионов американцев проголосовали досрочно. Почти 45 миллионов человек отдали свои голоса на избирательных участках, а еще около 37,7 миллиона сделали это по почте, передает ТАСС со ссылкой на исследование Университета штата Флорида.

Среди тех, кто принял участие в досрочном голосовании, 37,8% были членами Демократической партии, а 35,8% – Республиканской. В списке штатов, где больше всего людей проголосовали досрочно, лидирует Техас – 8,9 миллиона человек. Также в тройку лидеров входят Флорида и Калифорния – 8,3 и 8,1 миллиона соответственно. Всего в США зарегистрировано около 168 миллионов избирателей.

Ранее досрочно проголосовала и Харрис, о чем кандидат сообщила в своем аккаунте в социальной сети X. Она также отметила, что предстоящая избирательная кампания будет непростой, но выразила уверенность в своей победе. Кроме того, Харрис попросила граждан США принять участие в выборах, заявив, что их голоса имеют решающее значение.

Между тем на одном из участков уже завершился основной этап голосования. Жители американского города Диксвилл-Нотч, штата Нью-Гэмпшир по традиции имеют право проголосовать первыми в полночь по местному времени.

Процедура выборов завершилась через несколько минут после начала. Так, шесть избирателей отдали равное количество голосов за Трампа и Харрис.

Президентские выборы в США начнутся 5 ноября 2024 года. Свои позиции кандидаты выразили на теледебатах в сентябре. В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.