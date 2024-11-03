03 ноября, 23:55Политика
Камала Харрис проголосовала на выборах президента США
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Вице-президент США и кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что проголосовала на выборах по почте. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.
Она также отметила, что предстоящая избирательная кампания будет непростой, но выразила уверенность в своей победе.
Кроме того, Харрис попросила граждан США принять участие в выборах, заявив, что их голоса имеют решающее значение.
Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп.
Более 50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на выборах.
В преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.
Букмекеры оценили победу Трампа в президентской гонке в 65%