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03 ноября, 23:55

Политика

Камала Харрис проголосовала на выборах президента США

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Вице-президент США и кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что проголосовала на выборах по почте. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

Она также отметила, что предстоящая избирательная кампания будет непростой, но выразила уверенность в своей победе.

Кроме того, Харрис попросила граждан США принять участие в выборах, заявив, что их голоса имеют решающее значение.

Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп.

Более 50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на выборах.

В преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.

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