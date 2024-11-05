Hill: Трамп выставит ультиматум Путину и Зеленскому для завершения конфликта

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах может выставить ультиматум Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому для завершения конфликта. Об этом сообщает издание The Hill.

По мнению журналистов, Трамп может подтолкнуть Киев к переговорам с помощью сокращения американской поддержки. Российской стороне республиканец может, наоборот, пригрозить противоположным: расширением поддержки Киева и экономической войной против Москвы.

Авторы материала сочли эффективным подобный ультиматум для достижения мира на Украине.

Дональд Трамп в случае своей победы на предстоящих выборах также может потребовать от России вывести войска из зоны СВО еще перед инаугурацией, заявлял ранее бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. При этом, по его мнению, подобное решение не будет принято сразу после выборов.

Сценарий окончания украинского конфликта вничью вряд ли позволит надежно обеспечить интересы каждой стороны, отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.