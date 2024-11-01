В Раде заявили, что Зеленский ищет поддержку для отказа от "мирного плана" Трампа

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Рейкьявик была продиктована желанием заручиться поддержкой стран Северной Европы в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, передает ТАСС.

"Очевидно, что турне в Северную Европу – это поиск ресурсов, которые могут заменить американские", – отметил Дубинский, добавив, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак пытаются заручиться поддержкой, чтобы противостоять "мирному плану" Трампа.

По словам депутата, Зеленский и Ермак не видят своего будущего после завершения конфликта и поэтому продлевают его.

В свою очередь, политолог Сергей Станкевич в беседе с радио КП заявил, что Запад не хочет ракетно-ядерной эскалации с Россией, поэтому был взят курс на "управляемое неполное украинское поражение".

"После выборов в США Киев будут выводить на мягкую посадку. Вопрос лишь в том, кто это будет делать – Харрис или Трамп. От этого зависит то, как будут организованы переговоры", – считает эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США не нужен военный конфликт с Россией. В случае победы на выборах он пообещал незамедлительно обратиться к Владимиру Путину и Зеленскому с призывом о начале переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

План Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине заключается в заморозке боевых действий по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны, сообщил ранее напарник политика по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.