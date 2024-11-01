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Американские власти попросили украинского президента Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом спецоперации. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью местным СМИ, пишет "Лента.ру".

По его словам, Вашингтон был уверен, что Украина проиграет, а самого Зеленского могут убить. Кулеба также рассказал, что страны Запада призывали президента Украины готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.

"Мирные планы" Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну западные страны, заявлял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Киев "сильно нервничает" из-за ситуации на боле боя, которая складывается не в его пользу.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофреническим "мирный план" Зеленского, так как он не приближает мир в Европе, как и другие его идеи. Министр также напомнил, что недавно парламент Украины запретил каноническую Украинскую православную церковь.