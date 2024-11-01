Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:14

Политика
Главная / Новости /

Кулеба: США призвали Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО

США просили Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО

Фото: 123RF/wladyslawmus

Американские власти попросили украинского президента Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом спецоперации. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью местным СМИ, пишет "Лента.ру".

По его словам, Вашингтон был уверен, что Украина проиграет, а самого Зеленского могут убить. Кулеба также рассказал, что страны Запада призывали президента Украины готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.

"Мирные планы" Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну западные страны, заявлял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Киев "сильно нервничает" из-за ситуации на боле боя, которая складывается не в его пользу.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофреническим "мирный план" Зеленского, так как он не приближает мир в Европе, как и другие его идеи. Министр также напомнил, что недавно парламент Украины запретил каноническую Украинскую православную церковь.

Зеленский дал Западу три месяца, чтобы одобрить его "план победы"

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика