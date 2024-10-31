Лавров назвал шизофреническим "план победы" Зеленского

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофреническим "мирный план" Владимира Зеленского, передает ТАСС.

По словам министра, план украинского лидера не приближает мир в Европе, как и другие его идеи. Лавров напомнил, что недавно парламент Украины запретил каноническую Украинскую православную церковь.

Он обратил внимание на то, что статья 1 Устава ООН требует уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Однако, как отметил министр, Запад закрывает глаза на это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве.

"Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, формулу мира Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы". Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе", – заявил Лавров на пленарном заседании II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Ранее Зеленский впервые публично представил свой "план победы". По мнению украинского лидера, его план должен стать "мостом к саммиту мира", который позволит завершить боевые действия не позднее 2025 года.

Помимо прочего, в "план победы" Зеленского входит требование пригласить Украину в состав НАТО еще до конца СВО. При этом своим союзникам он дал всего три месяца на принятие документа, отмечали СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот план набором бессвязных лозунгов и "кровавой пеной на губах убийцы-неонациста". В исполнение пунктов не верят и в Раде. Так, депутат Артем Дмитрук заявил, что даже сам президент не верит в перспективы вступления страны в Альянс.