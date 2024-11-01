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Утечка секретных деталей "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского в западных СМИ говорит о том, что союзники Киева больше не собираются выполнять его безумные запросы. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Таким шагом Евросоюз и США публично подчеркнули неадекватность как "плана победы", так и самого Зеленского, считает украинский чиновник.

По его словам, Запад четко продемонстрировал, что больше не будет выслушивать требования Зеленского. Сама же утечка киевского плана может сигнализировать о скором принуждении Украины к переговорам.

"Уверен, в бункере (Зеленского. – Прим. ред.) прекрасно умеют читать между строк и понимают, что это конец", – приводит РИА Новости слова Дубинского.

В конце октября зарубежные СМИ сообщили, что один из секретных пунктов в так называемом "плане победы" Зеленского подразумевает передачу Киеву крылатых ракет "Томагавк".

Уточнялось, что это требование вошло в пакет "неядерного сдерживания". При этом, по данным журналистов, это абсолютно невыполнимая просьба. Ракеты имеют дальность в 7 раз больше, чем уже у полученных Украиной ATACMS.

Позже Зеленский заявил, что оказался недоволен утечкой в СМИ "конфиденциальной" информации о запросах Киева. По его словам, это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

Требование Зеленского поставить ракеты "Томагавк" вызвало оторопь в США, отметил, в свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров. Министр добавил, что ради обеспечения безопасности своей страны и народа американские власти будут "бить Зеленского по рукам" при попытках втянуть США в войну против России.