Слуцкий заявил, что условия Ермака по отводу войск РФ нереальны

Фото: 123RF/bumbledee

Условия главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака по отводу войск РФ c территорий Донбасса и Новороссии нереальны и рассчитаны на "хорошую мину при плохой игре" для Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России на переговорах с Украиной в 2022 году Леонид Слуцкий.

"А может, господин Ермак говорит и про Крым? Полный абсурд", – цитирует депутата ТАСС.

Так, по его словам, условия для устойчивого мира Владимир Путин сформулировал еще летом текущего года. Слуцкий отметил, что условия РФ будут достигнуты в любом случае, на поле боя или на дипломатических переговорах.

В разговоре с латвийским изданием LSM Ермак заявил, что для прекращения конфликта на Украине необходимо, чтобы российские войска полностью и без каких-либо условий покинули территории, которые Киев считает своими.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что мирная инициатива Владимира Путина, которую он сформулировал летом, предполагает, что Украина оставит все территории России, в том числе регионы Донбасса и Новороссии.