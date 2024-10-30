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Мирная инициатива Владимира Путина предполагает, что Украина оставит все территории России, в том числе регионы Донбасса и Новороссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская позиция хорошо понятна. Ее изложил Путин, если вы помните, это было летом этого года. <...> Это был набор условий, которые озвучил президент Путин", – заявил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал недавно вышедшую статью газеты Financial Times, которая рассказывает о переговорах стран о прекращении ударов по энергообъектам Украины. По словам политика, статья не имеет отношения к реальному положению. Он отметил, что такое даже крупное и солидное издание не боится выпускать вбросы.

Ранее газета Financial Times заявила, что Россия и Украина проводят переговоры по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. В материале отмечалось, что подобные переговоры проходили в августе, но были сорваны из-за вторжения Украины в Курскую область.

В свою очередь, высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами.